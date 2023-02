Ultime Notizie – Schlein dopo Meloni, la sfida per una politica più credibile dei partiti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein, l’anti Giorgia Meloni. La lettura che più ricorre della clamorosa affermazione della nuova segretaria del Pd è quella più immediata, la più lineare: una nuova leadership da contrapporre a una leadership ormai consolidata. Il fatto che siano due donne, e due donne per la prima volta nella storia nei rispettivi ruoli, aiuta a insistere sulla personalizzazione del confronto. La premessa, essenziale, è che ci sono delle proporzioni da considerare. Meloni ha vinto le elezioni, è il premier e può contare su un consenso consistente nel Paese. Schlein ha vinto le primarie del Pd, deve gestire e ricostruire un partito che sta attraversando una crisi politica e deve trovare consenso nel Paese. C’è però un elemento che tiene insieme le due esperienze e che allarga il ragionamento oltre la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly, l’anti Giorgia. La lettura che più ricorre della clamorosa affermazione della nuova segretaria del Pd è quella più immediata, la più lineare: una nuova leadership da contrapporre a una leadership ormai consolidata. Il fatto che siano due donne, e due donne per la prima volta nella storia nei rispettivi ruoli, aiuta a insistere sulla personalizzazione del confronto. La premessa, essenziale, è che ci sono delle proporzioni da considerare.ha vinto le elezioni, è il premier e può contare su un consenso consistente nel Paese.ha vinto le primarie del Pd, deve gestire e ricostruire un partito che sta attraversando una crisie deve trovare consenso nel Paese. C’è però un elemento che tiene insieme le due esperienze e che allarga il ragionamento oltre la ...

