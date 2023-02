Ultime Notizie Roma del 27-02-2023 ore 14:10 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio da Francesco Vitale almeno 62 morti e decine di dispersi Questo è il bilancio ancora parziale dell’ ennesima tragedia del mare avvenuta ieri sulle coste calabresi con il drammatico epilogo di un tratto di spiaggia della frazione Steccato di Cutro nel crotonese un’imbarcazione con a bordo numerosi mi si è spezzato un centinaio di metri dalla riva causando una strage 62 sono i cadaveri recuperati un numero indefinibile le vittime ancora da recuperare almeno 30-40 si pensa tra loro tanti bambini 14 quelli recuperati Tra cui due gemellini di pochi anni un piccolo di pochi mesi le vittime minorenni hanno un’età compresa tra i 13 anni gli otto mesi solo in 82 si sono salvati per 22 di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale uno in prognosi riservata in terapia intensiva intanto altre due persone sarebbero ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio da Francesco Vitale almeno 62 morti e decine di dispersi Questo è il bilancio ancora parziale dell’ ennesima tragedia del mare avvenuta ieri sulle coste calabresi con il drammatico epilogo di un tratto di spiaggia della frazione Steccato di Cutro nel crotonese un’imbarcazione con a bordo numerosi mi si è spezzato un centinaio di metri dalla riva causando una strage 62 sono i cadaveri recuperati un numero indefinibile le vittime ancora da recuperare almeno 30-40 si pensa tra loro tanti bambini 14 quelli recuperati Tra cui due gemellini di pochi anni un piccolo di pochi mesi le vittime minorenni hanno un’età compresa tra i 13 anni gli otto mesi solo in 82 si sono salvati per 22 di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale uno in prognosi riservata in terapia intensiva intanto altre due persone sarebbero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: “La Crimea è nostra, ripristineremo la pace'. LIVE - zazoomblog : Ultime Notizie – Ok Ema a nuova terapia target per leucemia mieloide acuta e colangiocarcinoma - #Ultime #Notizie… - FIRSTonlineTwit : BORSE ULTIME NOTIZIE: risparmio gestito più italiano dopo la blindatura di Anima Holding. Banche in rally - FIRSTon… - mummy53690440 : Roma, massacrano di botte un cucciolo nella baraccopoli: Bubu cerca famiglia, come adottarlo - NapoliFCNews : Valdifiori da impazzire: “Solo chi ha giocato a Napoli sa quanto ti entra dentro” #Napoli #SSCNapoli… -