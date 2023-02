Ultime Notizie Roma del 27-02-2023 ore 13:10 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio continuano le ricerche dei Dispersi del naufragio del barcone con migranti avvenuto domenica sulle spiagge di Steccato di Cutro a Crotone altri tre corpi sono stati recuperati i cadaveri di nuovo è stato trovato sulla spiaggia di alcune centinaia di metri dal luogo della tragedia corpo è stato recuperato in mare a circa 400 metri dalla riva da una motovedetta della Guardia Costiera il terzo alle Castella a 3 miglia dal luogo dell’incidente il totale delle vittime accertate servirebbe 62 Mi gratti dopo la strage di migranti sono arrivate le prove di Giorgia Meloni governo impegnato a impedire le partenze con Esse il consumarti di queste tragedie e continuerà a farlo anzitutto esigendo il massimo collaborazione agli stati di partenza e di provenienza il premier aggiunto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio continuano le ricerche dei Dispersi del naufragio del barcone con migranti avvenuto domenica sulle spiagge di Steccato di Cutro a Crotone altri tre corpi sono stati recuperati i cadaveri di nuovo è stato trovato sulla spiaggia di alcune centinaia di metri dal luogo della tragedia corpo è stato recuperato in mare a circa 400 metri dalla riva da una motovedetta della Guardia Costiera il terzo alle Castella a 3 miglia dal luogo dell’incidente il totale delle vittime accertate servirebbe 62 Mi gratti dopo la strage di migranti sono arrivate le prove di Giorgia Meloni governo impegnato a impedire le partenze con Esse il consumarti di queste tragedie e continuerà a farlo anzitutto esigendo il massimo collaborazione agli stati di partenza e di provenienza il premier aggiunto ...

