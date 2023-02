Ultime Notizie Roma del 27-02-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale almeno 62 morti e decine di di bilancio ancora parziale dell’ennesima tragedia del mare avvenuta ieri sulle coste calabresi con il drammatico epilogo di un tratto di spiaggia della frazione Steccato di Cutro nel crotonese un’imbarcazione con a bordo numerosi migranti si è spezzata a un centinaio di metri dalla riva causando una strage 62 sono i cadaveri recuperati un numero indefinibile le vittime ancora da recuperare almeno 30-40 si pensa e tra loro tanti bambini 14 sono quelli recuperati Tra cui due gemellini di pochi anni un piccolo di pochi mesi le vittime minorenni hanno un’età compresa tra i 13 anni gli otto mesi solo in 82 si sono salvati per 22 di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale uno in prognosi riservata in terapia intensiva intanto altre due persone sarebbero state ...