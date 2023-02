Ultime Notizie Roma del 27-02-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Sono 56 cadaveri recuperati finora dopo il naufragio di un barcone carico di migranti davanti alle coste di Cutro a Crotone 26 sono uomini 21 donne 12 minori due gemellini di pochi anni sono stati ritrovati senza vita in mare un bambino un anno sulla spiaggia le persone tratte in salvo Sono 81 tra loro 22 sono in ospedale e una di loro è grave le altre 59 sono invece nei locali centro accoglienza per richiedenti asilo il numero delle vittime potrebbero ulteriormente forse oltre 100 l’incertezza è dovuta al fatto che i soccorritori non hanno il numero attendibile delle persone a bordo secondo alcuni i superstiti Sarebbero circa 180 per altri molti di più almeno 250 un conteggio reso difficile dal fatto che sopravvissuti non parlo neanche inglese l’imbarcazione molto carica ...