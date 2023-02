Ultime Notizie Roma del 27-02-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 febbraio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 27 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale l la nuova segretaria del Partito Democratico saremo un bel problema per meloni devo fatto le congratulazioni neo Plus Un grande in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito tutti dobbiamo dare una mano per il rilancio del PD dice lo sconfitto Stefano Bonaccini strage di migranti prima dell’alba nel naufragio di un barcone che andato in mille pezzi di fronte le coste calabresi è salita 59 numero dei cadaveri recuperati tra cui 14 bambini e 23 donne dopo la tragedia Steccato di Cutro il bilancio delle vittime è stato comunicato dal Ministro dell’Interno Matteo piantedosi al termine della riunione da lui presieduta in prefettura Crotone c’è però ancora un numero imprecisato di disperso il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj ha rimosso dal suo incarico ...