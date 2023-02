Ultime Notizie – Putin premia Steven Seagal con l’Ordine dell’Amicizia della Russia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha assegnato un riconoscimento all’attore di Hollywood Steven Seagal, premiandolo con l’Ordine dell’Amicizia della Russia per il suo impegno umanitario. Il decreto statale, spiegano i media russi, menzionava il lavoro svolto da Seagal come rappresentante speciale del ministero degli Esteri per i legami umanitari con Stati Uniti e Giappone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimirha assegnato un riconoscimento all’attore di Hollywoodndolo conper il suo impegno umanitario. Il decreto statale, spiegano i media russi, menzionava il lavoro svolto dacome rappresentante speciale del ministero degli Esteri per i legami umanitari con Stati Uniti e Giappone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

