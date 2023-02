Ultime Notizie – Processo Juve, Uefa: “Aspettiamo la documentazione” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Il caso Juventus? L’Uefa deve comportarsi nel rispetto dei regolamenti, ci sono ancora attività di indagine in corso. Aspettiamo di vedere la documentazione su tutti i dossier per capire se ci sono dei profili concernenti ai regolamenti Uefa”. Così il vice segretario generale della Uefa Giorgio Marchetti a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento, in riferimento all’inchiesta che ha coinvolto la società bianconera, già sanzionata dalla Corte d’appello della Figc nel Processo plusvalenze. Il club bianconero, con Real Madrid e Barcellona, sta portando avanti il progetto Superlega: “Sta a loro decidere cosa vogliono fare, sono tre società fondamentali per il calcio europeo. Ma un tentativo di avvicinamento non dipende dalla Uefa”, aggiunge Marchetti. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Il casontus? L’deve comportarsi nel rispetto dei regolamenti, ci sono ancora attività di indagine in corso.di vedere lasu tutti i dossier per capire se ci sono dei profili concernenti ai regolamenti”. Così il vice segretario generale dellaGiorgio Marchetti a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento, in riferimento all’inchiesta che ha coinvolto la società bianconera, già sanzionata dalla Corte d’appello della Figc nelplusvalenze. Il club bianconero, con Real Madrid e Barcellona, sta portando avanti il progetto Superlega: “Sta a loro decidere cosa vogliono fare, sono tre società fondamentali per il calcio europeo. Ma un tentativo di avvicinamento non dipende dalla”, aggiunge Marchetti. ...

