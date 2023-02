Ultime Notizie – Primarie Pd, le congratulazioni di Berlusconi a Schlein (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Le mie congratulazioni a Elly Schlein per il risultato ottenuto. Buon lavoro”. Lo scrive sui social Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, commentando la vittoria di Elly Schlein alle Primarie 2023 del Pd. ”Il Partito democratico -sottolinea il Cav- rappresenta la maggiore forza dell’opposizione e in una democrazia matura la qualità del lavoro dell’opposizione è altrettanto importante di quella della maggioranza. Sono consapevole delle differenze di visione che ci separano, ma mi auguro che il confronto, pur tra politici avversari, sia corretto, costruttivo, rispettoso, orientato al bene del Paese”, conclude il leader azzurro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Le miea Ellyper il risultato ottenuto. Buon lavoro”. Lo scrive sui social Silvio, leader di Forza Italia, commentando la vittoria di Ellyalle2023 del Pd. ”Il Partito democratico -sottolinea il Cav- rappresenta la maggiore forza dell’opposizione e in una democrazia matura la qualità del lavoro dell’opposizione è altrettanto importante di quella della maggioranza. Sono consapevole delle differenze di visione che ci separano, ma mi auguro che il confronto, pur tra politici avversari, sia corretto, costruttivo, rispettoso, orientato al bene del Paese”, conclude il leader azzurro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

