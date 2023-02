Ultime Notizie – Primarie Pd | ecco i risultati definitivi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 27 febbraio 2023) La Commissione nazionale per il Congresso dem rende noti i datisull’affluenza allePd del 26 febbraio e idel voto. 1.098.623 il totale dei votanti ai gazebo. 587.010 (pari al 53,75%) i voti per Elly Schlein, 505.032 (pari al 46,25%) per Stefano Bonaccini. “Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione”, le parole di Schlein ieri sera, subito dopo la vittoria: “Questo voto dimostra che il popolo democratico c’è ed è vivo. Le priorità sono il contrasto a ogni forma di disuguaglianza, il diritto a un lavoro dignitoso, la necessità di affrontare con massima urgenza l’emergenza climatica. Dobbiamo ricostruire fiducia là dove s’è spezzata”, ha detto. “E dobbiamo iniziare difendendo la dignità del lavoro; la scuola pubblica, nel momento in cui il governo tace di fronte ad aggressioni squadriste davanti alle ...