Ultime Notizie – Primarie Pd 2023, chi è Elly Schlein: la nuova segretaria è l'anti-Meloni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Pd ha la sua prima segretaria donna. Elly Schlein da stasera è la nuova leader dem. Anche a sinistra, per la prima volta nella storia, si sfonda il tetto di cristallo. E Schelin è anche la più giovane leader nella storia dem: con i suoi 37 anni batte anche Matteo Renzi che ne aveva 38 quando guidò il Pd. Dunque giovane, femminista, ecologista, Lgbt e di sinistra: l'anti-Meloni ha prevalso nel voto delle Primarie ribaltando l'esito dei congressi di circolo riservati agli iscritti. E ribaltando aspettative e sondaggi che fino a ieri davano per fatta la segreteria Bonaccini. Da Occupy Pd e l'addio ai dem dopo i 101 di Romano Prodi, Schlein si è riavvicinata al partito prima da europarlamentare poi proprio come vice di Stefano Bonaccini in Emilia ...

