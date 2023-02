Ultime Notizie – Primarie Pd 2023 | Bonaccini | “Ha vinto Schlein | pronto a dare una mano”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “Vi chiedo di manun grande abbraccio a Elly. Le ho fatto un grande in bocca al lupo per la responsabilità che assume alla guida del Partito Democratico”. Stefanoammette la sconfitta nellePde annuncia la vittoria di Elly, che sarà la nuova segretaria del partito succedendo a Enrico Letta. “Mi metto a disposizione, sonouna. Grazie a tutti voi per lache mi avete dato, grazie ai volontari che hanno tenuto aperti i seggi. Grazie a chi ha fatto in modo che quella di oggi fosse una bella giornata di democrazia e partecipazione”, dicerivolgendosi al suo comitato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione