Ultime Notizie – Pescara, Zeman è il nuovo allenatore (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ora è ufficiale: Zdenek Zeman torna per la terza volta alla guida del Pescara. Il 75enne allenatore boemo è il sostituto del dimissionario Alberto Colombo sulla panchina degli abruzzesi. A dare l’annuncio, suoi profili sociale, la stessa società che attualmente milita nel campionato di Serie C. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ora è ufficiale: Zdenektorna per la terza volta alla guida del. Il 75enneboemo è il sostituto del dimissionario Alberto Colombo sulla panchina degli abruzzesi. A dare l’annuncio, suoi profili sociale, la stessa società che attualmente milita nel campionato di Serie C. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: “La Crimea è nostra, ripristineremo la pace'. LIVE - mummy53690440 : Roma, massacrano di botte un cucciolo nella baraccopoli: Bubu cerca famiglia, come adottarlo - NapoliFCNews : Valdifiori da impazzire: “Solo chi ha giocato a Napoli sa quanto ti entra dentro” #Napoli #SSCNapoli… - bizcommunityit : BORSE ULTIME NOTIZIE: risparmio gestito più italiano dopo la blindatura di Anima Holding. #banche in rally #sgr - AcerboLivio : New Post: Ucraina, ultime notizie. Cina, proposta in 12 punti per cessate il fuoco e colloqui pace. Media… -