Ultime Notizie – Pd | Schlein | “Lavoriamo per massima unità | subito tesseramento”

"Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento. Già ci arrivano tanti messaggi, è una occasione straordinaria per aprire le porte affinché il popolo delle primarie sia coinvolto sulla scelta della nuova segretaria ma anche per entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica". Lo ha detto la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, oggi al Nazareno dopo il passaggio di consegne con Enrico Letta. "Un nuovo metodo, condiviso e plurale, è fondamentale. E' il modo con cui ho intenzione di lavorare" per il partito, ha continuato, assicurando: "Lavoriamo per la massima unità del partito, la responsabilità è quella di tenere insieme la comunità democratica".

