Ultime Notizie – Pd, Calenda: "Di fatto non esiste più" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con le primarie del Pd "si apre un grande spazio riformista, il Pd com'era stato concepito non c'è più, è un partito dove c'è stata di fatto un'Opa di Articolo 1 e, dunque, c'è uno spazio per quegli elettori che vogliono affrontare le cose in modo pragmatico e non ideologico che è il tratto che manca all'Italia". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un evento a Torino. "Ovviamente – aggiunge – complimenti a Elly Schlein per un processo del tutto democratico, gli iscritti e i non iscritti hanno scelto ma hanno scelto un'identità precisa che è distante dalla nostra". "Nella vita non si esclude niente, è chiaro che siamo in posizioni molto diverse, le prossime elezioni sono quelle europee e a quell'appuntamento andremo separati" dice Calenda a margine di un evento a chi gli chiedeva se l'esito delle primarie del Pd ...

