Ultime Notizie – Pd | area Bonaccini avverte | “Ora dipende tutto da Schlein”

Il day after è fatto di ovvia delusione, forte preoccupazione e attesa. Così la raccontano all'Adnkronos dalle parti del fronte che ha sostenuto Stefano Bonaccini. Ovvero l'area che fa capo a Lorenzo Guerini, parte dei dirigenti dem da Brando Benifei in Europa alle due capogruppo, l'ampio schieramento di sindaci e amministratori che vedeva il 'salto' verso il nazionale a portata ed invece è stato sconfitto. "Ora dipende tutto da lei", la neo segretaria Elly Schlein è il mantra di queste ore. E il sottotesto è "dipende da lei" se riuscirà a tenere il partito unito. "La preoccupazione è forte, il rischio di un'emorragia di dirigenti ed elettori è concreto", si spiega. Un nome 'storico' dei dem, per dire, ha già annunciato l'addio, ovvero Beppe Fioroni.

