Ultime Notizie – Naufragio Crotone, Emergency: “Tragedia attesa e che si può ripetere” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Le rotte migratorie sono sempre esistite, non si possono fermare ma solo gestire in maniera intelligente, mettendo la vita delle persone in primo piano”. Emanuele Nannini, responsabile Sar di Emergency, non usa giri di parole. La strage di ieri a largo delle coste di Crotone costata la vita, secondo una stima ancora provvisoria, a 62 persone, tra cui decine di donne e bimbi era una “Tragedia attesa”. “Se si innalzano muri la gente cercherà di scavalcarli – dice all’Adnkronos – e affronterà sempre più rischi per farlo. L’accordo Europa-Turchia è un chiaro esempio di come intercettazioni e restringimenti non solo non fermano i flussi ma li rendono molto più pericolosi. Così, invece, di fare poche miglia, dalla Turchia alla Grecia, sapendo che una volta arrivati vengono respinti affrontano oltre mille miglia di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Le rotte migratorie sono sempre esistite, non si possono fermare ma solo gestire in maniera intelligente, mettendo la vita delle persone in primo piano”. Emanuele Nannini, responsabile Sar di, non usa giri di parole. La strage di ieri a largo delle coste dicostata la vita, secondo una stima ancora provvisoria, a 62 persone, tra cui decine di donne e bimbi era una “”. “Se si innalzano muri la gente cercherà di scavalcarli – dice all’Adnkronos – e affronterà sempre più rischi per farlo. L’accordo Europa-Turchia è un chiaro esempio di come intercettazioni e restringimenti non solo non fermano i flussi ma li rendono molto più pericolosi. Così, invece, di fare poche miglia, dalla Turchia alla Grecia, sapendo che una volta arrivati vengono respinti affrontano oltre mille miglia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: “La Crimea è nostra, ripristineremo la pace'. LIVE - bizcommunityit : Guerra Ucraina Russia, Cremlino: non ci sono condizioni per sviluppi pacifici. LIVE - LaPresse_news : Le #notizie più importanti in 2 minuti, sempre aggiornate. Breaking #News: il #podcast di LaPresse che ti racconta… - manuel42050096 : RT @eossupportit: Vuoi essere il primo a sapere cosa succede al nuovo #EOS?? L'affidabile #blockchain che sfrutta @ethereum ??#EVM Segui… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ok Ema a nuova terapia target per leucemia mieloide acuta e colangiocarcinoma - #Ultime #Notizie… -