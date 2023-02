Ultime Notizie – Migranti, Piantedosi: “Disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo figli” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “La Disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo ai giornalisti dopo il naufragio di Steccato di Cutro, vicino Crotone, in Calabria. Rispondendo alla domanda su come si possano contrastare gli scafisti, il ministro ha assicurato: “Ci stiamo lavorando, è un problema internazionale”. “L’Europa? – ha aggiunto – Sto andando in Francia”. Il ministro andrà oggi pomeriggio in Francia per un bilaterale con l’omologo francese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Lanon può maire condizioni dio cheinla vita dei propri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteorispondendo ai giornalisti dopo il naufragio di Steccato di Cutro, vicino Crotone, in Calabria. Rispondendo alla domanda su come si possano contrastare gli scafisti, il ministro ha assicurato: “Ci stiamo lavorando, è un problema internazionale”. “L’Europa? – ha aggiunto – Sto andando in Francia”. Il ministro andrà oggi pomeriggio in Francia per un bilaterale con l’omologo francese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: “La Crimea è nostra, ripristineremo la pace'. LIVE - zazoomblog : Ultime Notizie – Ok Ema a nuova terapia target per leucemia mieloide acuta e colangiocarcinoma - #Ultime #Notizie… - FIRSTonlineTwit : BORSE ULTIME NOTIZIE: risparmio gestito più italiano dopo la blindatura di Anima Holding. Banche in rally - FIRSTon… - mummy53690440 : Roma, massacrano di botte un cucciolo nella baraccopoli: Bubu cerca famiglia, come adottarlo - NapoliFCNews : Valdifiori da impazzire: “Solo chi ha giocato a Napoli sa quanto ti entra dentro” #Napoli #SSCNapoli… -