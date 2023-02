Ultime Notizie – Migranti, Meloni scrive a Ue: “Agire immediatamente” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “L’unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo serve una Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità, agisca e in fretta. E questa è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione Ue per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso all’ultimo Consiglio europeo”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni a ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa in onda questa sera parlando del naufragio a Crotone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) “L’unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo serve una Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità, agisca e in fretta. E questa è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione Ue per chiedere che vengareso concreto quello che abbiamo discusso all’ultimo Consiglio europeo”. Lo ha annunciato la premier Giorgiaa ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa in onda questa sera parlando del naufragio a Crotone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

