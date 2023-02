Ultime Notizie – Maltempo sull’Italia, è allerta meteo: le regioni a rischio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maltempo e freddo sull’Italia, con temperature in calo. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per oggi, lunedì 27 febbraio, per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico su 10 regioni: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla) per Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla) per Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno; Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023)e freddo, con temperature in calo. La Protezione civile ha diramato un avviso digialla per oggi, lunedì 27 febbraio, pertemporali,idraulico e idrogeologico su 10: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ordinaria criticità peridraulico (gialla) per Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola Ordinaria criticità pertemporali (gialla) per Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno; Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante ...

