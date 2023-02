Ultime Notizie – Juventus | Alex Sandro verso il rinnovo fino al 2024

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 27 febbraio 2023)vestirà la maglia dellaanche nella stagione 2023-. Il terzino brasiliano ha un contratto in scadenza a giugno, ma dopo un’attenta valutazione, secondo quanto riporta Sky Sport, il club ha deciso di puntare ancora su di lui. Nel contratto dic’è una clausola per ilautomatico a una soglia di presenze che il brasiliano riuscirà a raggiungere. Lapotrebbe liberarsi pagando un indennizzo tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro, ma non verrà esercitata perché l’idea è di continuare ancora insieme. Acquistato per 26 milioni di euro nell’estate 2015 dal Porto,è all’ottava stagione con la maglia dellara il ...