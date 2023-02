Ultime Notizie – Jasmine Cristallo: “Nel Pd ora si apre una fase nuova” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “I gazebo ci hanno raccontato una storia, c’è un bisogno enorme di sinistra. E la sinistra cosa è senza una utopia e un sogno? Ci avevano dato per finiti e invece eravamo dispersi”. Jasmine Cristallo è provata ma anche contenta. Provata per le Notizie che arrivano dal naufragio dei migranti sulle coste di Crotone, una vicenda che sta seguendo momento per momento. Contenta perché è stata eletta alla Assemblea nazionale del Pd, visto che era capolista in Calabria per Elly Schlein. “Siamo riusciti a fare un grande risultato, nonostante il fatto che al Sud tutto l’apparato fosse schierato con Bonaccini in un tentativo evidente di autoconservazione -spiega Cristallo all’Adnkronos-. Quella del 25 settembre non è stata solo una sconfitta politica ma antropologica, culturale, sociale. Ci siamo sentiti orfani. Oggi ci ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) “I gazebo ci hanno raccontato una storia, c’è un bisogno enorme di sinistra. E la sinistra cosa è senza una utopia e un sogno? Ci avevano dato per finiti e invece eravamo dispersi”.è provata ma anche contenta. Provata per leche arrivano dal naufragio dei migranti sulle coste di Crotone, una vicenda che sta seguendo momento per momento. Contenta perché è stata eletta alla Assemblea nazionale del Pd, visto che era capolista in Calabria per Elly Schlein. “Siamo riusciti a fare un grande risultato, nonostante il fatto che al Sud tutto l’apparato fosse schierato con Bonaccini in un tentativo evidente di autoconservazione -spiegaall’Adnkronos-. Quella del 25 settembre non è stata solo una sconfitta politica ma antropologica, culturale, sociale. Ci siamo sentiti orfani. Oggi ci ...

