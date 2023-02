Ultime Notizie – Ismea, nel 2022 aumento record della spesa alimentare domestica con +6,4% (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 2022 chiude con un aumento record della spesa alimentare domestica: +6,4% sul 2021, secondo solo al dato registrato nell’anno del confinamento domestico causato dal Covid. L’incremento della spesa, inferiore al tasso di inflazione, riflette una diversa composizione del carrello e una riduzione delle quantità acquistate dalle famiglie, in risposta alla perdita di potere di acquisto. In particolare, sottolinea l’Ismea sulla base dei dati dell’Osservatorio sui consumi Ismea-NielsenIQ, sono stati i consumatori e i nuclei familiari più giovani a fare i sacrifici maggiori. I giovani singles hanno “alleggerito” il carrello del 6,4% rispetto al 2021 e anche per le cosiddette new families (quelle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilchiude con un: +6,4% sul 2021, secondo solo al dato registrato nell’anno del confinamento domestico causato dal Covid. L’incremento, inferiore al tasso di inflazione, riflette una diversa composizione del carrello e una riduzione delle quantità acquistate dalle famiglie, in risposta alla perdita di potere di acquisto. In particolare, sottolinea l’sulla base dei dati dell’Osservatorio sui consumi-NielsenIQ, sono stati i consumatori e i nuclei familiari più giovani a fare i sacrifici maggiori. I giovani singles hanno “alleggerito” il carrello del 6,4% rispetto al 2021 e anche per le cosiddette new families (quelle ...

