Ultime Notizie – I due Marò: “Bene Meloni in India, rapporti importanti per scambi commerciali” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Bene la visita di Meloni in India, ora però la premier appoggi il disegno di legge di Fdi per istituire una Commissione d’inchiesta che faccia luce sulla nostra vicenda”. A 11 anni dal caso della petroliera ‘Enrica Lexie’, quando furono arrestati con l’accusa di aver ucciso due pescatori Indiani scambiati per pirati al largo della costa del Kerala in India, i Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, intervistati dall’Adnkronos, commentano la prossima missione a Nuova Delhi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in programma l’1 e 2 marzo. Protagonisti di una lunga controversia giudiziaria che si è conclusa solo nel 2022 con la loro assoluzione per legittima difesa da parte del Gip di Roma – e che ha a messo a dura prova le relazioni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) “la visita diin, ora però la premier appoggi il disegno di legge di Fdi per istituire una Commissione d’inchiesta che faccia luce sulla nostra vicenda”. A 11 anni dal caso della petroliera ‘Enrica Lexie’, quando furono arrestati con l’accusa di aver ucciso due pescatoriniati per pirati al largo della costa del Kerala in, iMassimiliano Latorre e Salvatore Girone, intervistati dall’Adnkronos, commentano la prossima missione a Nuova Delhi della Presidente del Consiglio Giorgia, in programma l’1 e 2 marzo. Protagonisti di una lunga controversia giudiziaria che si è conclusa solo nel 2022 con la loro assoluzione per legittima difesa da parte del Gip di Roma – e che ha a messo a dura prova le relazioni ...

