Ultime Notizie – Costanzo, oggi i funerali: in migliaia a Piazza del Popolo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ultimo saluto oggi a Roma a Maurizio Costanzo, morto lo scorso venerdì 24 febbraio ad 84 anni. I funerali solenni sono celebrati nella Chiesa degli Artisti, dove il feretro è stato accolto da un lungo applauso. Oltre ai parenti, nella chiesa sono presenti diversi amici e colleghi del grande giornalista: il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, Giorgio Panariello, Ultimo, Alex Britti, Vladimir Luxuria, Lele Mora, Gerry Scotti, Massimo Lopez, Emanuele Filiberto di Savoia, Pio e Amedeo, Rocco Papaleo, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Lorenzo Mieli, Paolo Sorrentino, Lorella Cuccarini con Silvio Testi, Simona Ventura e tanti altri. Tantissimi gli omaggi floreali, tra cui spicca la corona di fiori gialli e rossi inviata dalla squadra delle Roma, di cui Costanzo era grande tifoso.

