Ultime Notizie – Concessioni balneari, la vera arma nelle mani della Ue è il Pnrr (Di lunedì 27 febbraio 2023) Se il Pnrr prevede una complessa e articolata interlocuzione con la Ue sul piano tecnico, sul piano politico il rapporto tra Bruxelles e Roma è codificato da un assunto piuttosto lineare: fate le riforme, arrivano i soldi; non fate le riforme, i soldi si fermano. Se, come sta succedendo con il caso spinoso delle Concessioni balneari, le riforme vengono affossate o rinviate, il rischio concreto è che le risorse del Pnrr vengano congelate. Per questo il Quirinale è stato costretto a intervenire contestualmente alla firma sul decreto Milleproroghe e per questo il caso balneari rischia di diventare un problema serio per il governo Meloni e per la maggioranza che lo sostiene, con le posizioni di Lega e Forza Italia che stridono con la cautela che invece suggerisce Fdi e, in particolare il ministro che ...

