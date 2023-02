Ultime Notizie – Capo sommozzatori Vigili fuoco | “Strazio quei bimbi morti sott’acqua”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – “Sa qual è la verità? Che non ci si abitua mai. Eppure, in quasi 25 anni di lavoro presso ideidelho visto tante tragedie. Ma quando vedicorpicini senza vita dicosì piccoli… Sono immagini che ti colpiscono sempre al cuore. Anche ieri è stato così. Tanti bambini, comegemellini, neonati. Una tragedia”. David Morabito è ildel Nucleodeideldella Calabria. Da ieri non si ferma un momento per la ricerca di dispersi o eventuali superstiti in mare. “Ma ormai è davvero difficile…”, dice con un soffio di voce. Da questa mattina alle sette, Morabito è di nuovo sul posto, sulla spiaggia di ...