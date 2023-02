Ultime notizie Calcio Estero | Zaniolo subito protagonista | lo United vince la coppa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Galatasaray, che esordio perL’ex Roma entra all’80’ in amichevole e segnacon il Galatasaray. Carabao Cup, il Manchesterbatte il Newcastle Primo trofeo per il Manchesterdi Ten Hag contro il Newcastle per 2-0. Finisce in parità il derby di Madrid: 1-1 L’Atletico passa in vantaggio con Jimenez dopo esser rimasto in 10. Per il Real Madrid il pareggio è di Alvaro Rodriguez. Finisce in partità il derby di Madrid. Manchester, Casemiro: «Qui campionato più duro che in Spagna» Le parole dell’ex Real Madrid in cui parla della differenza tra il campionato spagnolo ...