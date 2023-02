Ultime Notizie – Brexit, raggiunto accordo Regno Unito-Ue su protocollo Irlanda del Nord (Di lunedì 27 febbraio 2023) E’ stato raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione europea sulla Brexit per l’Irlanda del Nord che permette di lasciare aperto il confine con l’Irlanda. Lo riporta la Bbc citando una fonte dell’Unione europea. Su Twitter il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato che ”questo pomeriggio terrò una conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sull’Irlanda del Nord”. ”L’accordo è stato fatto”, ha poi confermato una autorevole fonte del governo britannico citata da Sky News. La stessa fonte ha spiegato che il Regno Unito e l’Unione Europea hanno raggiunto un nuovo accordo sulle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) E’ statol’trae Unione europea sullaper l’delche permette di lasciare aperto il confine con l’. Lo riporta la Bbc citando una fonte dell’Unione europea. Su Twitter il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato che ”questo pomeriggio terrò una conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sull’del”. ”L’è stato fatto”, ha poi confermato una autorevole fonte del governo britannico citata da Sky News. La stessa fonte ha spiegato che ile l’Unione Europea hannoun nuovosulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: “La Crimea è nostra, ripristineremo la pace'. LIVE - VesuvioLive : Tra le 6 migliori “gite” in Italia c’è un itinerario campano: è il migliore lungo la costa - infoiteconomia : BORSE ULTIME NOTIZIE: risparmio gestito più italiano dopo la blindatura di Anima Holding - VesuvioLive : Jill Biden, l’aereo della first lady americana ha fatto scalo a Napoli: pizze in aereo prima di ripartire - Miti_Vigliero : Kiev, sottomarino russo con missili schierato nel Mar Nero @sole24ore -