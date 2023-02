Ultime Notizie – Brescia, posta video senza velo su TikTok: 16enne picchiata dal padre (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha pubblicato su TikTok un video in cui appariva senza il velo a coprirle la testa, ma quando il padre lo ha saputo l’ha picchiata fino a mandarla in ospedale. E’ accaduto domenica sera a Brescia a una ragazzina di 16 anni di origini egiziane. A riportare il fatto, il Giornale di Brescia. Ad avvisare l’uomo sarebbero stati alcuni parenti rimasti a vivere in Egitto, che hanno visto il video sui social. La ragazzina ha chiesto aiuto inviando un messaggino a una amica, che ha subito chiamato i soccorsi. Il padre è stato denunciato a piede libero, mentre la 16enne è stata trasportata in ospedale e quindi trasferita in una comunità protetta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha pubblicato suunin cui apparivaila coprirle la testa, ma quando illo ha saputo l’hafino a mandarla in ospedale. E’ accaduto domenica sera aa una ragazzina di 16 anni di origini egiziane. A riportare il fatto, il Giornale di. Ad avvisare l’uomo sarebbero stati alcuni parenti rimasti a vivere in Egitto, che hanno visto ilsui social. La ragazzina ha chiesto aiuto inviando un messaggino a una amica, che ha subito chiamato i soccorsi. Ilè stato denunciato a piede libero, mentre laè stata trasportata in ospedale e quindi trasferita in una comunità protetta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: “La Crimea è nostra, ripristineremo la pace'. LIVE - CorriereCitta : Incidente in A1, un’auto esce fuori strada e prende fuoco: paura per il conducente - CorriereCitta : Roma, massacrano di botte un cucciolo nella baraccopoli: Bubu cerca famiglia, come adottarlo - VesuvioLive : Volo di 15 metri poi le fiamme, morto l’autista del tir precipitato: era un 55enne campano - S4CC4ROSI0 : bultaoreune c’era con il film o vuole solo dare fuoco alle cose comprensibilmente date le ultime notizie -