Ultime Notizie – Bergamo, esalazioni tossiche in un liceo: 21 ricoverati (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ventuno persone, 18 delle quali studenti minorenni e 3 adulti, sono rimaste intossicate da esalazioni tossiche, la cui natura non è nota, che si sono sprigionate all'interno di una scuola superiore di Clusone, nella bergamasca. L'allarme è scattato poco dopo le 13. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu con un'automedica, 4 ambulanze e un pulmino per il trasporto pazienti, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri e ai tecnici dell'Ats. I soccorritori hanno rilevato in tutte e 21 le persone presenti sintomi da intossicazione. Nove pazienti sono quindi stati trasferiti all'ospedale di Piario, quattro a Seriate e otto al Papa Giovanni di Bergamo. Nessuno sarebbe tuttavia in condizioni gravi.

