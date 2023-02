Ue-Uk, accordo raggiunto sull’Irlanda del Nord: ecco cosa prevede la «Carta di Windsor» che chiude la partita Brexit (Di lunedì 27 febbraio 2023) Termina con una fumata bianca l’incontro di oggi tra Regno Unito e Unione Europea, che hanno raggiunto un’intesa sul Protocollo per l’Irlanda del Nord, l’allegato all’accordo Brexit che nel 2016 aveva previsto l’istituzione di una frontiera fisica tra i due Paesi. Oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è volata a Londra per incontrare il premier britannico Rishi Sunak. Il nuovo accordo – ribattezzato Windsor Framework, in italiano «Carta di Windsor» – è stato definito «una svolta decisiva» da Downing Street, mentre von der Leyen ha detto che l’intesa di oggi segna un «nuovo capitolo» nelle relazioni tra Regno Unito e Ue. Nel corso della sua visita a Londra, la presidente della Commissione europea ha incontrato anche re Carlo ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Termina con una fumata bianca l’incontro di oggi tra Regno Unito e Unione Europea, che hannoun’intesa sul Protocollo per l’Irlanda del, l’allegato all’che nel 2016 aveva previsto l’istituzione di una frontiera fisica tra i due Paesi. Oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è volata a Londra per incontrare il premier britannico Rishi Sunak. Il nuovo– ribattezzatoFramework, in italiano «di» – è stato definito «una svolta decisiva» da Downing Street, mentre von der Leyen ha detto che l’intesa di oggi segna un «nuovo capitolo» nelle relazioni tra Regno Unito e Ue. Nel corso della sua visita a Londra, la presidente della Commissione europea ha incontrato anche re Carlo ...

