Ue, indennità parlamentari: indagata l'eurodeputata della Lega Zambelli, sequestrati 170mila euro. La replica: «Nessun illecito» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stefania Zambelli, eurodeputata della Lega dal 2019, è indagata per una possibile frode ai danni del Parlamento europeo sulle indennità dei parlamentari. Insieme a lei, ci sarebbe anche il compagno della figlia, Marco Pacini, ultrà del Milan delle Brigate rossonere. La Procura europea di Milano, insieme alla Guardia di finanza di Brescia, ha quindi eseguito un sequestro preventivo di oltre 170mila euro alla politica. A finire nel mirino degli inquirenti, l'assunzione in Italia dei quattro assistenti di Zambelli, che avrebbero ricevuto le indennità connesse al ruolo senza però svolgerlo. O svolgendolo solo parzialmente, documentando finte attività al ...

