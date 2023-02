Ucraina ultime notizie. Zelensky: «A Bakhmut situazione sempre più complicata» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che il comandante dell’operazione delle forze congiunte, il generale Mykhailovich Moskalov, è stato rimosso dall’incarico. L’esercito ucraino ha abbattuto un drone Shahed sopra Chernihiv Oblast. L’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina ha registrato che le forze russe hanno commesso 71.586 crimini di guerra e crimini di aggressione in Ucraina dall’inizio del conflitto. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr, ha annunciato che il comandante dell’operazione delle forze congiunte, il generale Mykhailovich Moskalov, è stato rimosso dall’incarico. L’esercito ucraino ha abbattuto un drone Shahed sopra Chernihiv Oblast. L’ufficio del procuratore generale dell’ha registrato che le forze russe hanno commesso 71.586 crimini di guerra e crimini di aggressione indall’inizio del conflitto.

