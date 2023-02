Ucraina, quattro membri russi del CIO banditi per 50 anni: non potranno entrare nel Paese (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Ucraina ha deciso di bandire quattro membri russi del Comitato Olimpico Internazionale per i prossimi 50 anni e, pertanto, non potranno più mettere piede nel Paese. Questa decisione è stata sancita dal decreto presidenziale emanato dal ministero dell’Economia che riguarda sia i due membri attuali, Shamil Tarpishchev e l’ex zarina dell’asta Yelena Isinbayeva, sia i due membri onorari Vitaly Smirnov e Alexander Popov. Smirnov, a capo in passato del Comitato olimpico russo, è stato membro Cio dal 1971 al 2015; dal 2000 al 2016, prima di diventarne membro onorario, l’ex campione di nuoto Popov. Il ministro dell’Economia, Yulia Svyrydenko, ha spiegato la scelta del Paese: “E’ una decisione abbastanza ovvia, sport e ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’ha deciso di bandiredel Comitato Olimpico Internazionale per i prossimi 50e, pertanto, nonpiù mettere piede nel. Questa decisione è stata sancita dal decreto presidenziale emanato dal ministero dell’Economia che riguarda sia i dueattuali, Shamil Tarpishchev e l’ex zarina dell’asta Yelena Isinbayeva, sia i dueonorari Vitaly Smirnov e Alexander Popov. Smirnov, a capo in passato del Comitato olimpico russo, è stato membro Cio dal 1971 al 2015; dal 2000 al 2016, prima di diventarne membro onorario, l’ex campione di nuoto Popov. Il ministro dell’Economia, Yulia Svyrydenko, ha spiegato la scelta del: “E’ una decisione abbastanza ovvia, sport e ...

