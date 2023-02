Ucraina, quando e quale via verso la pace? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si vis pacem, para bellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Un detto che risale ai romani, ma che oggi è più attuale che mai. Certo, oltre a muovere guerra arriva il momento di cercare anche la fine delle ostilità. Nel conflitto russo-ucraino, dopo oltre un anno di ostilità però il tema è quale ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si vism, para bellum. Se vuoi la, prepara la guerra. Un detto che risale ai romani, ma che oggi è più attuale che mai. Certo, oltre a muovere guerra arriva il momento di cercare anche la fine delle ostilità. Nel conflitto russo-ucraino, dopo oltre un anno di ostilità però il tema è... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Quando scrivo“Pace” ,lo faccio pienamente conscio del fatto che esiste un aggressore(Russia) ed un aggredito(Ucrain… - GiovaQuez : Capuozzo: “Quando la guerra si fa tritacarne conta quanti uomini hai a disposizione. La Russia ha 100 milioni di ab… - freedomsempre68 : resta solo un'opzione: una guerra russo-ucraina. Non è stato facile e non sarà facile in futuro. Il mondo occidenta… - AntonioSassone7 : RT @elleci42: La guerra in Ucraina ha fatto uscire un'immagine del nostro paese che francamente non mi sorprende. Un'Italia vigliacca, pavi… - GiancarloDeRisi : RT @valy_s: Quando vi dicono che IL MONDO è con l’#Ucraina contro la #Russia… Vi stanno mentendo. Pura propaganda ?? thread -