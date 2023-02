Ucraina, nuovo attacco russo con droni Shahed. Zelensky rimuove un generale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte e questa mattina offensiva di Mosca nell'Ovest del Paese. La Cia: 'Convinti che Cina valuti di fornire armi alla ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte e questa mattina offensiva di Mosca nell'Ovest del Paese. La Cia: 'Convinti che Cina valuti di fornire armi alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ivan_Grieco : Quindi il 'nuovo' PD sarà quello contro il Nucleare, contro il cattivo Liberismo, scettico sull'invio di armi all'U… - GuidoDeMartini : ?? GOVERNARE NON TENENDO CONTO DEL VOLERE DEL POPOLO IN GENERE NON È UNA GRANDE IDEA ?? Ancora una volta, in un nuovo… - fattoquotidiano : A un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina, il nuovo libro di @marcotravaglio: 'Scemi di guerra. La tragedia de… - Mattia72000 : RT @Ivan_Grieco: Quindi il 'nuovo' PD sarà quello contro il Nucleare, contro il cattivo Liberismo, scettico sull'invio di armi all'Ucraina… - farinast3 : RT @Ivan_Grieco: Quindi il 'nuovo' PD sarà quello contro il Nucleare, contro il cattivo Liberismo, scettico sull'invio di armi all'Ucraina… -