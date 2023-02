Ucraina, news in diretta: attacco russo con droni Shahed. Zelensky rimuove un generale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte e questa mattina offensiva di Mosca nell'Ovest del Paese. Medvedev sulle armi a Kiev: 'Porterà all'Apocalisse, una catastrofe nucleare'. La Cia: 'Convinti che Cina valuti di fornire armi ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte e questa mattina offensiva di Mosca nell'Ovest del Paese. Medvedev sulle armi a Kiev: 'Porterà all'Apocalisse, una catastrofe nucleare'. La Cia: 'Convinti che Cina valuti di fornire armi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #Ucraina 'Dobbiamo buttare via quell’odio che si annida nel nostro cuore, che in definitiva la migliore guarigione… - vaticannews_it : #PapaFrancesco all'#Angelus ricorda le sofferenze che vivono Paesi come l'#Ucraina, sconvolta dalla guerra, dalla S… - il_cappellini : Invadere l'Ucraina? Non è nello stile di Mosca. Un anno di perle dei diversamente putiniani /Hanno tutti… - EURACTIVItalia : La Polonia promette altri carri armati Leopard all’Ucraina - canerandagio46 : RT @lucianocapone: Tarquinio l’indifferente. “L’indifferenza porta al genocidio”, dice mons. Ševcuk. E l’indifferenza non riguarda solo chi… -