Ucraina: 'La Russia perde 400 - 500 soldati al giorno'. L'ipotesi di una nuova mobilitazione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ministro della Difesa ucraino Reznikov: 'Usano le loro truppe come carne da cannone'. Il capo dei Wagner annuncia l'avanzata a Bakhmut, mentre Kiev sta pianificando la controffensiva ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ministro della Difesa ucraino Reznikov: 'Usano le loro truppe come carne da cannone'. Il capo dei Wagner annuncia l'avanzata a Bakhmut, mentre Kiev sta pianificando la controffensiva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : ++ Le nuove prove delle deportazioni di bambini #Ucraina in #Russia ++ Grazie a fonti da #Cecenia e video dell’asse… - GassmanGassmann : Quando scrivo“Pace” ,lo faccio pienamente conscio del fatto che esiste un aggressore(Russia) ed un aggredito(Ucrain… - nelloscavo : In edicola o da mezzanotte in digitale ?@Avvenire_Nei? nuove prove delle deportazioni di bambini #Ucraina in… - 1511maxi : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina In questo giorno, nel 2015, a pachi passi dal Cremlino, veniva assassinato Boris Nemtsov. Con lui moriva… - JonathanFesta3 : RT @ChanceGardi: La Crimea è RUSSIA dal 1784 fino al 1954 quando Chrušcëv la regalò simbolicamente all'Ucraina. Nel 2014 gli ucraini in C… -