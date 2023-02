Ucraina | il Cremlino | Pace? Mancano le condizioni

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Al momento la Russia non vede leper uno “sviluppo pacifico” della situazione in, per cui l’operazione militare russa continuerà. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov citato dall’agenzia Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La guerra in Ucraina giunge al 369esimo giorno. Kiev annuncia una controffensiva in primavera dicendo che "libereremo anche la Crimea", mentre il patriarca russo Kirill dice in un incontro con i bambi ...