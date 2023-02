Ucraina, Cina: “Guerra infinita con armi da Usa. Nostra fornitura a Russia? Falso” (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Mentre gli Stati Uniti intensificano i loro sforzi per inviare armi ad una delle parti in conflitto, con il risultato di una Guerra infinita, continuano a venir diffuse false informazioni su fornitura di armi da parte della Cina alla Russia”. E’ quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, accusando anche gli Stati Uniti di “cogliere l’opportunità di sanzionare società cinesi senza motivo: questo è apertamente bullismo e doppio standard”. Solo ieri era arrivato il nuovo monito Usa a Pechino. Ci saranno “costi reali” per la Cina se fornirà armi alla Russia, spiegava infatti il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan: “Dalla ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Mentre gli Stati Uniti intensificano i loro sforzi per inviaread una delle parti in conflitto, con il risultato di una, continuano a venir diffuse false informazioni sudida parte dellaalla”. E’ quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, accusando anche gli Stati Uniti di “cogliere l’opportunità di sanzionare società cinesi senza motivo: questo è apertamente bullismo e doppio standard”. Solo ieri era arrivato il nuovo monito Usa a Pechino. Ci saranno “costi reali” per lase forniràalla, spiegava infatti il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan: “Dalla ...

