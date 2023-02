Ucraina, Abrams e Leopard: retroscena su invio tank a Kiev (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – La decisione americana di fornire tank Abrams all’Ucraina è stata presa dopo le pressioni esercitate dalla Germania. A dichiararlo, in un’intervista a AbcNews, è stato il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. Il presidente americano ha acconsentito all’invio dopo che Berlino ha chiesto – per dare luce verde alla fornitura di Leopard – l’impegno di Washington ad inviare a sua volta i tank, ha spiegato rispondendo ad una domanda sul fatto che l’arrivo degli Abrams potrebbe non avvenire entro l’anno. Nell’interesse dell'”unità dell’alleanza” e per garantire che “l’Ucraina ottenesse ciò che voleva”, Biden ha accettato di fornire i carri armati, di essere il leader del mondo libero assicurando i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – La decisione americana di fornireall’è stata presa dopo le pressioni esercitate dalla Germania. A dichiararlo, in un’intervista a AbcNews, è stato il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. Il presidente americano ha acconsentito all’dopo che Berlino ha chiesto – per dare luce verde alla fornitura di– l’impegno di Washington ad inviare a sua volta i, ha spiegato rispondendo ad una domanda sul fatto che l’arrivo deglipotrebbe non avvenire entro l’anno. Nell’interesse dell'”unità dell’alleanza” e per garantire che “l’ottenesse ciò che voleva”, Biden ha accettato di fornire i carri armati, di essere il leader del mondo libero assicurando i ...

