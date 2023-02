Ucciso per costringere un parente ‘pentito’ a ritrattare, 3 arresti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono gravemente indiziati dell’omicidio di Tammaro Solli, avvenuto in Villaricca, in provincia di Napoli, il 22 gennaio 1998, i tre presunti affiliati al clan Polverino, tutti già detenuti, ai quali i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno notificato nuove accuse e un’altro arresto ciascuno emesso dal gip di Napoli su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori i tre affiliati ai Polverino avrebber commesso l’omicidio per conto di esponenti del clan Pianese D’Alterio di Qualiano (Napoli) al fine di costringere Salvatore Speranza, parente della vittima, affiliato al clan Nappo, anche questo di Qualiano, diventato collaboratore di giustizia, a ritrattare le dichiarazioni rese fino a quel momento all’Autorità Giudiziaria. Solli venne individuato, dopo diversi sopralluoghi, a bordo di una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono gravemente indiziati dell’omicidio di Tammaro Solli, avvenuto in Villaricca, in provincia di Napoli, il 22 gennaio 1998, i tre presunti affiliati al clan Polverino, tutti già detenuti, ai quali i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno notificato nuove accuse e un’altro arresto ciascuno emesso dal gip di Napoli su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori i tre affiliati ai Polverino avrebber commesso l’omicidio per conto di esponenti del clan Pianese D’Alterio di Qualiano (Napoli) al fine diSalvatore Speranza,della vittima, affiliato al clan Nappo, anche questo di Qualiano, diventato collaboratore di giustizia, ale dichiarazioni rese fino a quel momento all’Autorità Giudiziaria. Solli venne individuato, dopo diversi sopralluoghi, a bordo di una ...

