Ucciso nel 2004 durante faida tra clan nel Napoletano | arrestati mandanti

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Svolta nell’omicidio di Liberato Ascione,nelnell’ambito dellatra iGionta e Limelli-Vangone per assicurarsi il controllo sul territorio di Torre Annunziata. Sono state arrestate due persone dai Carabinieri perché ritenute idel delitto. I militari – coadiuvati dal L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : La notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell’imprenditore veneto Angelo Zen, rimasto ucciso nel terremoto… - enpaonlus : Lupo ucciso dai bracconieri a Nago, l’Enpa pronta a denunciare: “Ci costituiremo parte civile nel processo, un reat… - ANSACampania : Ucciso nel 2004 durante faida tra clan, arrestati i due mandanti - VaniaDelli : RT @mariobianchi18: Il #27febbraio 1997 moriva #WilliamMaples. Antropologo. Esaminò e identificò i resti di alcuni personaggi storici, tra… - AnnaMariaDeFalc : RT @mariobianchi18: Il #27febbraio 1997 moriva #WilliamMaples. Antropologo. Esaminò e identificò i resti di alcuni personaggi storici, tra… -

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri del gurppo di Torre Annunziata (Napoli) in quanto ritenute mandanti dell'omicidio di Liberato Ascione,2004 nell'ambito della faida in corso all'epoca tra i clan camorristici Gionta e Limelli - Vangone. I militari del gruppo di Torre Annunziata, coadiuvati dal Nucleo Elicotteri Carabinieri ...... secondo gli inquirenti, avrebbero deciso a tavolino la morte di Liberato Ascione , avvenuta... L'ex dipendente delle Poste, ritenuto dagli inquirenti vicino ai 'Limelli - Vangone', fuin via ...

Ucciso nel 2004 durante faida tra clan, arrestati i due mandanti ... Agenzia ANSA

Trentenne ucciso nel Casertano, killer confessa in aula: sconto di ... Fanpage.it

Matteo Toffanin, ucciso nel 1992 per uno scambio di persona: si riapre il caso a Padova la Repubblica

Lupo ucciso nel Parco dello Stelvio, “un gesto che vanifica i nostri sforzi” Montagna.tv

Nel carcere degli Azov: "Ho ucciso degli innocenti" ilGiornale.it

Due persone sono state arrestate poiché ritenute mandanti dell’omicidio di Liberato Ascione, ucciso nel 2004 durante la faida tra i clan ...Due persone arrestate dai carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata sono ritenute i mandati dell'omicidio di Liberato Ascione, ucciso nel 2004 nell'ambito della faida tra i clan Gionta e Limelli - Va ...