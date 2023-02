Twitter, nuovo round di taglio posti: via almeno altre 50 persone (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – nuovo round di tagli di posti di lavoro con almeno 50 persone che perderanno il posto nel gigante dei social media Twitter, secondo diversi resoconti dei media che citano persone vicine al dossier. Secondo quanto riferito, gli ultimi tagli di posti di lavoro hanno interessato più team di ingegneri, compresi quelli che supportano la tecnologia pubblicitaria, l’app principale di Twitter e l’infrastruttura tecnica per mantenere in funzione i sistemi di Twitter. Molte delle principali aziende tecnologiche statunitensi hanno recentemente annunciato tagli di posti di lavoro o il blocco delle assunzioni a causa del rallentamento della crescita. Alphabet, la società madre del gigante della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) –di tagli didi lavoro con50che perderanno il posto nel gigante dei social media, secondo diversi resoconti dei media che citanovicine al dossier. Secondo quanto riferito, gli ultimi tagli didi lavoro hanno interessato più team di ingegneri, compresi quelli che supportano la tecnologia pubblicitaria, l’app principale die l’infrastruttura tecnica per mantenere in funzione i sistemi di. Molte delle principali aziende tecnologiche statunitensi hanno recentemente annunciato tagli didi lavoro o il blocco delle assunzioni a causa del rallentamento della crescita. Alphabet, la società madre del gigante della ...

