Twitter, nuovi licenziamenti nel settore pubblicitario (Di lunedì 27 febbraio 2023) La piattaforma Twitter, nel fine settimana, ha lasciato a casa circa 50 dipendenti, in un nuovo round di licenziamenti che stavolta ha preso di mira il settore tecnologico che supporta la pubblicità e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) La piattaforma, nel fine settimana, ha lasciato a casa circa 50 dipendenti, in un nuovo round diche stavolta ha preso di mira iltecnologico che supporta la pubblicità e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Naufragio Cutro, nuovi corpi continuano drammaticamente ad essere restituiti dal mare #naufragio #migranti… - Tg3web : Emergono nuovi video sul pestaggio di due ragazzi davanti al liceo classico Michelangiolo di Firenze. Un'azione pro… - matteosalvinimi : Italia ha un patrimonio alimentare inestimabile che rafforza cultura del Made in Italy. Qualcuno vorrebbe svenderl… - QPeriscopica : RT @MilanoFinanza: Da quando Elon Musk ha acquistato il social media per 44 miliardi di dollari, i dipendenti sono scesi da 8 mila a circa… - Sicilianasandra : RT @CheDioCiAiuti7: Giovedì nuovo appuntamento con #CheDioCiAiuti7! ???? ?? Come sempre ci vediamo alle 21:15 su Rai1 con due nuovi episodi: E… -