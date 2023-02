Twitter, nuovi licenziamenti nel settore pubblicitario (Di lunedì 27 febbraio 2023) NEW YORK – La piattaforma Twitter, nel fine settimana, ha lasciato a casa circa 50 dipendenti, in un nuovo round di licenziamenti che stavolta ha preso di mira il settore tecnologico che supporta la pubblicità e un team di ingegneri che lavora all’infrastruttura tecnica che consente di mantenere attivi i sistemi. Da quando Elon Musk ha acquisito la società, sono stati licenziati o hanno lasciato la loro posizione circa 6.000 persone. A dicembre Twitter contava poco più di 2.000 dipendenti. All’inizio di novembre, Twitter aveva licenziato circa 3.700 dipendenti. Il settore pubblicitario ha visto un crollo delle entrate dopo l’acquisizione di Musk, che ha provocato una vera e propria fuga degli inserzionisti a causa delle sue politiche ambigue su politici e personaggio ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 febbraio 2023) NEW YORK – La piattaforma, nel fine settimana, ha lasciato a casa circa 50 dipendenti, in un nuovo round diche stavolta ha preso di mira iltecnologico che supporta la pubblicità e un team di ingegneri che lavora all’infrastruttura tecnica che consente di mantenere attivi i sistemi. Da quando Elon Musk ha acquisito la società, sono stati licenziati o hanno lasciato la loro posizione circa 6.000 persone. A dicembrecontava poco più di 2.000 dipendenti. All’inizio di novembre,aveva licenziato circa 3.700 dipendenti. Ilha visto un crollo delle entrate dopo l’acquisizione di Musk, che ha provocato una vera e propria fuga degli inserzionisti a causa delle sue politiche ambigue su politici e personaggio ...

