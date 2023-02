Twitter, Musk licenzia anche la dipendente che dormiva in ufficio per essere sempre a disposizione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non è bastato dormire in ufficio in un sacco a pelo per rispettare anche le scadenze più folli chieste dal nuovo padrone di Twitter Elon Musk. anche Esther Crawford è stata licenziata nel weekend insieme ad altri 50 dipendenti della piattaforma. La dipendente era salita alla ribalta della cronaca dopo aver affermato che “fare cose difficili richiede sacrifici” e aver quindi deciso di dormire in ufficio per essere disponibile 24 ore su 24. When you need something from your boss at elon Twitter pic.Twitter.com/hfArXl5NiL — Evan Jones (@evanstnlyjones) November 2, 2022 A inizio novembre 2022 Musk, da poco proprietario del social pagato 44 miliardi di dollari, aveva deciso di dimezzare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non è bastato dormire inin un sacco a pelo per rispettarele scadenze più folli chieste dal nuovo padrone diElonEsther Crawford è statata nel weekend insieme ad altri 50 dipendenti della piattaforma. Laera salita alla ribalta della cronaca dopo aver affermato che “fare cose difficili richiede sacrifici” e aver quindi deciso di dormire inperdisponibile 24 ore su 24. When you need something from your boss at elonpic..com/hfArXl5NiL — Evan Jones (@evanstnlyjones) November 2, 2022 A inizio novembre 2022, da poco proprietario del social pagato 44 miliardi di dollari, aveva deciso di dimezzare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Continuano i licenziamenti in casa Twitter, tra i nuovi tagli ai dipendenti sembra esserci anche Esther Crawford, l… - carolafrediani : ?? Uscita la newsletter @GuerrediRete. In questo numero: 'Un anno di guerra cyber in #Ucraina', chi (e quanto) ha ai… - M1sha13 : Strano che la famiglia Musk non è venuta a vedere inter - PaoliniGiuseppe : Non farti ingannare perché MUSK ne fa proprio parte - PinoSa54 : RT @PediatriaOggi: #Giornatamalattierare Ogni bambino è speciale.I bambini sono come farfalle nel vento...alcuni possono volare più di alt… -