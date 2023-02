Tutto quello che sappiamo finora su Ilary. E ora arriva l'intervista "bomba" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo mesi di silenzio Ilary Blasi è pronta a rilasciare la sua prima intervista ufficiale dopo l'addio a Totti. Ecco dove la vedremo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo mesi di silenzioBlasi è pronta a rilasciare la sua primaufficiale dopo l'addio a Totti. Ecco dove la vedremo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : 'Spero di non avere deluso, ci ho messo tutto quello che potevo, quello che sono capace di fare coi miei pregi e i… - ultimora_pol : Il Ministro #Tajani:'Noi non siamo gli Stati Uniti. Non possiamo sottrarre altre armi alle forze armate italiane. T… - marattin : Ho pensato che prima di aprire bocca sull’argomento del giorno (il blocco della cessione dei crediti) occorresse pr… - mahhhcs : @allthistheend Claudio Amendola e Luca Zingaretti li facciamo sottosegretari alla cultura non appena Franceschini s… - zoemantus : RT @O_GFVIP: La cosa più TRISTE è che ormai ci stiamo quasi abituando a vederla trattata male DA TUTTI Conduttore,opinionisti,concorrenti,… -