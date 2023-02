Turchia, terremoto di magnitudo 5.6 a Malatya (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato alle 12:04 (le 10:04 in Italia) a Malatya, una delle province nel sud est della Turchia già colpite dal sisma del 6 febbraio. Lo rende noto l'agenzia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Undi5.6 è stato registrato alle 12:04 (le 10:04 in Italia) a, una delle province nel sud est dellagià colpite dal sisma del 6 febbraio. Lo rende noto l'agenzia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una pioggia di peluches, sciarpe, giocattoli ha riempito il campo della Vodafone Arena di Istanbul. Un gesto commov… - MarianoGiustino : I tifosi della squadra di calcio del #Fenerbahçe gridano 'Istifa, Istifa', 'Dimissioni, Dimissioni'. Chiedono le di… - MarcoFattorini : Durante la partita tra Besiktas e Antalyaspor i tifosi hanno lanciato centinaia di peluche in campo per ricordare i… - ioledamie : RT @World24New: I tifosi del #Besiktas in #Turchia hanno lanciato in campo giocattoli perché siano inviati ai bambini terremotati. Guardate… - apsny_news : Terremoto di magnitudo 5.6 a Malatya in Turchia, un morto e 69 feriti – Mondo -